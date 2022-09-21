Стокгольм, 21 сентября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Мужчина получит 385 000 крон (38 тыс. долларов) от банка несмотря на то, что он проявил грубую небрежность и раскрыл свои банковские реквизиты посторонним лицам. Такое решение 21 сентября принял Верховный суд Швеции. Теперь Шведское агентство по защите прав потребителей призывает обманутых людей обращаться в банки для пересмотра дел, передает телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В текущем году по сравнению с прошлым годом лавинообразно возросло число случаев мошенничества в отношении пенсионеров посредством так называемого вишинга, когда мошенники обманом заставляют людей по телефону выдавать банковские коды или входить в систему BankID.

В период с января по август этого года в Швеции объемы такого рода мошенничества составили 386 миллионов крон (38,6 млн долларов США), что на 108% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Журналисты объясняют, что историческое решение Верховного суда Швеции означает, что теперь жертвы мошенников смогут пересматривать свои дела в банка, которые будут вынуждены отменить транзакции задним числом и вернуть средства на счета обманутых граждан.