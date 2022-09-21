Москва, 21 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») не видит необходимости дополнительно закреплять на уровне закона дополнительные гарантии подлежащих мобилизации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Картаполов

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Владимира Путина к народу и интервью Сергея Шойгу — все новости»

«Нет, в этом нет необходимости. Президент в своем обращении об этом сказал, что все те, кто будет призван на военную службу в ходе частичной мобилизации, получат ровно те же самые права, которые имеют военнослужащие по контракту, выполняющие задачу в ходе специальной военной операции», — напомнил Картаполов.

Он уточнил, что гарантии — начиная от обеспечения, оснащения, льгот, заканчивая денежным довольствием и дополнительными выплатами.