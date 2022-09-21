Донецк, 21 сентября 2022, 11:20 — REGNUM Обстрел Донецка, в результате которого погибли 13 мирных жителей, вёлся из гаубиц CAESAR, заявил 21 сентября глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, обстрел центра Донецка, который провели 19 сентября киевские войска, вёлся из французских гаубиц CAESAR. В результате удара погибли 13 мирных жителей, в том числе покупатели одного из магазинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство России приняло решение провести частичную мобилизацию для выполнения задач специальной военной операции.