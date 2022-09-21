Донецк, 21 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Обстрел Донецка, в результате которого погибли 13 мирных жителей, вёлся из гаубиц CAESAR, заявил 21 сентября глава ДНР Денис Пушилин.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин

По его словам, обстрел центра Донецка, который провели 19 сентября киевские войска, вёлся из французских гаубиц CAESAR. В результате удара погибли 13 мирных жителей, в том числе покупатели одного из магазинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство России приняло решение провести частичную мобилизацию для выполнения задач специальной военной операции.