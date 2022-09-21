Воронеж, 21 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Межведомственный орган будет создан в Воронежской области для исполнения решений президента России о частичной мобилизации. Об этом сообщил 21 сентября в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Kremlin.ru Александр Гусев

«Для исполнения решений президента по частичной мобилизации создадим межведомственный орган, который я возглавлю», — уточнил Гусев.

Он также сообщил, что 21 сентября вопрос по исполнению поручений верховного главнокомандующего будет обсуждаться на совещании с участием военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент России Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации.