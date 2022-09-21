Москва, 21 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 4321 пациента с COVID-19, также было выявлено 53 045 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять20 588 102.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 107 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 386 341.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 19 537 543 человека вылечились от нового заболевания, 59 718 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был госпитализирован 4651 новый пациент с COVID-19.