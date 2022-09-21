Москва, 21 сентября 2022, 11:19 — REGNUM В рамках указа президента России мобилизации будут подлежать около 300 тыс. человек, что чуть более 1% от общего состава военнообязанных, они получат все госгарантии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).
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«Речь идёт о призыве на военную службу около 300 тыс. человек, это всего лишь более 1% от общего состава военнообязанных. В первую очередь, речь идёт о призыве тех военнообязанных, которые имеют военный учётную специальность, востребованную на сегодня, тех кто имеет боевой опыт, и тех кто служил вооружённых силах. Речь не идёт о призыве военнослужащих-срочников и студентов, и многих других, кто имеет право не быть призванным по закону о мобилизации», — заявил Картаполов.
«Как сказал президент, эти люди после призыва получат все социальные гарантии, которые распространяются на военнослужащих-контрактников, то есть по сути они становятся такими же контрактниками», — добавил парламентарий.
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