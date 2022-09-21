* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 21 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Забихулла Муджахид, официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявил об изменениях и переводе членов движения на другие должности на основании приказа муллы Хайбатуллы Ахундзада, лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Orenburg-gov.ru Назначение

Маулави Хабибулла Ага, глава Совета улемов Кандагара, назначен министром образования вместо маулави Нуруллы Мунира.

Маулави Нурулла Мунир назначен главой главного управления фетв, а шейх маулави Малук Шах, бывший начальник этого управления, стал главой Совета улемов Кандагара.

Маулави Мохаммад Мохсин Хашеми, бывший заместитель министра внутренних дел, назначен губернатором Панджшера вместо муллы Мохаммада Шуайба Ахунда, который стал губернатором Логара.

Махдум Алам, один из отставной узбекский командир «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стал начальником службы безопасности провинции Газни, а маулави Наджибулла Бадахши — начальником службы безопасности Лагмана.

Маулави Зия-ур-Рахман Мадани, бывший член политического совета движения, назначен губернатором Тахара, а кари Мохаммад Исмаил Раса, нынешний губернатор Тахара, стал начальником службы безопасности Джаузджана.

Также губернатором Нуристана стал маулави Фейсал Мухтар, бывший начальником службы безопасности Лагмана.

Маулави Файзулла Джамал, заместитель по политике и стратегии министра внутренних дел, стал заместителем министра по безопасности.