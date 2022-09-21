Калуга, 21 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Калужской области сформировано подразделения имени маршала Жукова. Бойцы готовы дать отпор неонацизму и с честью выполнить воинский долг. Многие калужане уже прославили себя на полях сражений. Об этом 21 сентября сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

«Все решения, необходимые для выполнения Указа президента Владимира Путина о частичной мобилизации, уже в работе. Поставленные перед Калужской областью задачи — будут выполнены. Работаем во взаимодействии с министерством обороны и военкоматами», — отметил Владислав Шапша.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что президент России Владимир Путин 21 сентября обратился к народу России по ситуации на Донбассе и ходе проведения спецоперации. Он объявил о начале частичной мобилизации в России.