Горно-Алтайск, 21 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Правительство РФ оказывает максимальную поддержку цифровизации. Об этом 21 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума Казань Digital week.

Government.ru Михаил Мишустин

«Сегодня необходимо обеспечить самодостаточность цифровых решений во всех сферах экономики. Правительство оказывает максимальную поддержку этому сектору», — заявил Мишустин.

Он напомнил, что по инициативе главы государства в начале пандемии был принят первый пакет мер для индустрии.

«Прежде всего, для формирования настолько коротких юрисдикций, чтобы предприниматели стремились работать в России, а не за рубежом», — указал он.

«Для тех, кто создаёт цифровые платформы, программные продукты, мы снизили страховые взносы практически в два раза — с 14% до 7,5%. А ставку по налогу на прибыли уменьшили до 3%», — отметил Мишустин.