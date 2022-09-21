Москва, 21 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Обращение президента России Владимира Путина показывает коллективному Западу и киевскому режиму, что военные игры с ядерным государством недопустимы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в ходе пленарного заседания палаты.

Zampolit.com Константин Косачев

Ранее Путин подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизация коснется около 1% резервистов, уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Сегодняшние слова российского лидера — это очень внятное предупреждение в адрес западных государств и не в меньшей степени в адрес киевского прокси режима о том, что военные игры с ядерным государством недопустимы. Их пора прекращать. Шантаж, тем более ядерный шантаж не пройдет ни при каких обстоятельствах якобы незаметное вползание Запада в конфликт уже привело к соучастию НАТО в преступлениях киевского режима», — сказал Косачёв.

По его словам, сейчас против России воюет вся военная машина коллективного запада.