Москва, , 11:15 — REGNUM Трагедия нашего отступления под Харьковом прежде всего вызвано сбоем внутри системы, который допускает существование внутри ней антисистемных сил, которые желают ее поражения в спецоперации, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

«Говорится также о том, что харьковский эксцесс породила некая подковерная интрига. А про то, что породило интригу, можно поговорить? Если она имела место в действительности. Я не говорю, что она имела, предположим это, что тогда? Прозападная система, в которой внешнее управление было признано вполне допустимым, сохранена? Если система осталась прежней, то почему бы в ней не возникнуть какой-то точке, например, которая касается войска, размещенного на части полигона [бывшей УССР]… почему бы там не оказаться кому-нибудь, у кого эти канальчики окажутся покрепче, чем у других, и кто более чуток к этому?», — заявил Кургинян.

По его словам, в такой ситуации окажется, что сначала возникнет отдельный эксцесс, а потом возникнет и нечто большее. И катастрофой это может кончиться только в том случае если внутрисистемные силы, желающие этого печального конца, окажутся сильнее тех сил, которые этого конца не желают. И получаются качели.

«А почему они могут оказаться сильнее? А потому что такова прозападная система, создававшаяся 30 лет, потому что таковы люди, вошедшие в эту систему, такова ее внутренняя структурная организация, все таково!», — добавил эксперт.

Он предложил зрителю совмещать, казалось бы, несовместимые вещи — переживания по поводу происходящего и понимание природы происходящего, что позволит не допустить чего-то еще более неприятного. Но и к системе одной это все не сводится. Есть еще и общество, которое сконструировано системой сообразно прозападной установке.