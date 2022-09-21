Москва, 21 сентября 2022, 11:15 — REGNUM Трагедия нашего отступления под Харьковом прежде всего вызвано сбоем внутри системы, который допускает существование внутри ней антисистемных сил, которые желают ее поражения в спецоперации, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
По его словам, в такой ситуации окажется, что сначала возникнет отдельный эксцесс, а потом возникнет и нечто большее. И катастрофой это может кончиться только в том случае если внутрисистемные силы, желающие этого печального конца, окажутся сильнее тех сил, которые этого конца не желают. И получаются качели.
Он предложил зрителю совмещать, казалось бы, несовместимые вещи — переживания по поводу происходящего и понимание природы происходящего, что позволит не допустить чего-то еще более неприятного. Но и к системе одной это все не сводится. Есть еще и общество, которое сконструировано системой сообразно прозападной установке.