Донецк, 21 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Кировский район Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщили 21 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:35 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 сентября киевские каратели дважды обстреляли Кировский район Донецка.

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