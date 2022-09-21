Москва, 21 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») сообщил о планах по формированию новых частей для защиты границы, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Картаполов

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«Будут сформированы несколько новых соединений, новых частей, которые, в первую очередь, будут обеспечивать прикрытие государственной границы, а также для создания оперативной «глубины», где продолжается выполнение задач в ходе специальной военной операции», — сказал Картаполов.

«Наши ребята воюют там с мужеством», — подчеркнул он.

Частичной мобилизации для участия в специальной военной операции в бывшей УССР подлежат порядка 300 тыс. человек