Москва, 21 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. России нужна не только частичная мобилизация военнослужащих для достижения целей спецоперации, но и «мобилизация общества», отметил 21 сентября в своем телеграм-канале военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

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«Публичное осуждение СВО должно подпадать под статью о вражеской пропаганде. Нельзя уходить спокойно на фронт, пока в тылу какая-то вырусь интригует против Родины», — отметил Татарский.

Как сообщалось ранее, 21 сентября в своем обращении к согражданам президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу позже сообщил, что призваны будут 300 тысяч резервистов.