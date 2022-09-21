Канберра, , 11:19 — REGNUM 21 сентября федеральное правительство Австралии опубликовало отчет за 2022 год о гендерном равенстве на рынке труда в области науки, технологий, инженерии и математики. Оказалось, что в 2021 году женщины составляли 27% рабочей силы в данном сегменте рынка, о чем написала The Guardian.

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Так, женщины составляют 15% от всех лиц, работающих на должностях, непосредственно связанных с наукой и технологиями, что на два процентных пункта больше, чем в 2020 году.

Для сравнения, с 2009 года женщины составляли примерно половину людей, занятых в не связанных с наукой профессиях, и 76% в профессиях в сфере здравоохранения.

«Мы знаем, что женщины постоянно недопредставлены, когда дело доходит до точных наук», — говорится в заявлении министра промышленности и науки Австралии Эда Хусика.