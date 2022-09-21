Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM Поддержка в обращении президента РФ Владимир Путина референдумов на территории ДНР, ЛНР и в двух областях бывш. УССР — это ответ на ожидания жителей России. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился 21 сентября политолог, публицист Юрий Светов.

Флаг России Алексей Колчин © ИА REGNUM

В ходе обращения Владимир Путин подчеркнул, что Россия поддерживает предстоящие референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на территории областей бывш. УССР. Путин заявил, что Россия сделает всё, чтобы обеспечить безопасность во время референдумов.

«Это ответные ожидания значительной части российского общества. Постоянно последнее время люди задавали вопросы: какие всё-такие теперь цели нашей операции на [территории бывш. УССР], что будет дальше, каковы перспективы для Донецкой и Луганской Республик, что будет с теми областями, которые освобождены; то есть вопросы стратегии дальнейшей», — отметил эксперт.

Он добавил, что в ближайшее время ситуация покажет, достаточно ли этих шагов со стороны России. Светов добавил, что дружный западный хор осуждает Россию, а также угрожает, что ни одна страна, прежде всего те, которые входят в НАТО, не признают результаты референдумов.

Политолог также предположил, что в ближайшее время возможны удары по различным центрам, если киевскому режиму продолжат поставлять оружие.

«Дальше будем смотреть, что и какие будут действия, будет ли по-прежнему поддержка [бывш. УССР] оружием и накачивание её оружием, и тогда, если это будет продолжаться, значит те шаги, которым общество призывало власть, и это удары по коммуникациям, по которым поступает оружие на [бывш. УССР], удары по центрам принятия решений и так далее, они вполне возможны», — заключил Юрий Светов.

Отметим, что Владимир Путин в своем обращении также объявил о частичной мобилизации в России.