Канберра, , 11:16 — REGNUM 21 сентября правительство Австралии официально подписало обязательство, одобренное более чем 90 странами. Согласно «Клятве лидеров в защиту природы», страны-подписанты должны обратить вспять процесс снижения уровня биоразнообразия к 2030 году, пишет газета The Guardian.

Австралийский пеликан является самой большой летающей птицей Австралии. Длина тела может достигать 1,6—1,9 метра © Олег Кугаев

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз объявил, что Австралия присоединилась к «Клятве лидеров в защиту природы» на мероприятии, которое проходит в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Журналисты издания пишут, что предыдущее правительство Австралии под руководством Скотта Моррисона отказалось подписать данное обязательство в 2020 году, потому что такой документ призывал сокращаться выбросы парниковых газов ускоренными темпами.

Отмечается, что Альбаниз выступил по видеосвязи, поскольку сейчас он находится у себя на родине.

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