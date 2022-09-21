Канберра, 21 сентября 2022, 11:16 — REGNUM 21 сентября правительство Австралии официально подписало обязательство, одобренное более чем 90 странами. Согласно «Клятве лидеров в защиту природы», страны-подписанты должны обратить вспять процесс снижения уровня биоразнообразия к 2030 году, пишет газета The Guardian.

Австралийский пеликан является самой большой летающей птицей Австралии. Длина тела может достигать 1,6—1,9 метра
Австралийский пеликан является самой большой летающей птицей Австралии. Длина тела может достигать 1,6—1,9 метра
© Олег Кугаев

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз объявил, что Австралия присоединилась к «Клятве лидеров в защиту природы» на мероприятии, которое проходит в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Журналисты издания пишут, что предыдущее правительство Австралии под руководством Скотта Моррисона отказалось подписать данное обязательство в 2020 году, потому что такой документ призывал сокращаться выбросы парниковых газов ускоренными темпами.

Отмечается, что Альбаниз выступил по видеосвязи, поскольку сейчас он находится у себя на родине.

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