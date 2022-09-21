Москва, 21 сентября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Глава о воинских преступлениях в Уголовном кодексе РФ требовала изменений, так как была разработана в мирное время, и не учитывала всех нюансов действующего законодательства. Об этом порталу 72.ru заявил один из соавторов законопроекта о введении в УК РФ понятий «мобилизация» и «военное положение», депутат Госдумы из Тюменской области Эрнест Валеев («Единая Россия»).

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

Парламентарий пояснил, что в главе УК РФ о воинских преступлениях законодатели расшифровали ответственность в период мобилизации, военного положения, ведения боевых действий. И ужесточили ответственность.

«Это вызвано тем, что глава о воинских преступлениях была разработана в мирное время, не учитывала всех нюансов действующего законодательства. В основном это связано с проведением специальной военной операции. Мы, в том числе с учётом того, что закон предусматривает различные режимы мобилизационного периода, военного положения, боевых действий, конкретизировали, что воинские преступления могут совершаться и несут ответственность в период установленных режимов. А само установление режимов регламентируется не Уголовным кодексом, совсем другими законами», — пояснил Эрнест Валеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2022 года Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон о введении в Уголовный кодекс новых понятий: «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооружённый конфликт». Также вводятся изменения в УК РФ, согласно которым за мародёрство будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. За дезертирство — лишение свободы до 7 лет. За отказ выполнять приказ будет грозить до 10 лет лишения свободы. Возрастают меры ответственности за отказ от ведения боевых действий или военных действий, за самовольное оставление части, за порчу или поломку вооружения, военной техники и боеприпасов.