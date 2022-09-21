Москва, 21 сентября 2022, 11:12 — REGNUM Депутат Госдумы РФ от Сахалина Георгий Карлов («Единая Россия») назвал обращение президента России Владимира Путина судьбоносным.
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Он подчеркнул, что глава государства «дал чёткую оценку причин проведения специальной военной операции и откликнулся на устремления освобожденных от киевского режима территорий по воссоединению с исторической Родиной».
Как сообщало ИА REGNUM, террор киевского режима принимает все более страшные формы, заявил 21 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего обращения по поводу референдумов на освобожденных территориях бывшей УССР 21 сентября.