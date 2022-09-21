Москва, , 11:12 — REGNUM Депутат Госдумы РФ от Сахалина Георгий Карлов («Единая Россия») назвал обращение президента России Владимира Путина судьбоносным.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что глава государства «дал чёткую оценку причин проведения специальной военной операции и откликнулся на устремления освобожденных от киевского режима территорий по воссоединению с исторической Родиной».

«Это решение граждан ДНР и ЛНР, жителей Запорожья и Херсонщины родилось не спонтанно. Оно было выстрадано за восемь лет преступлений марионеточной киевской хунты, захватившей власть в результате вооружённого переворота при непосредственном участии США и их саттелитов, целью которых было создание плацдарма для последующего расчленения России», — написал депутат в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, террор киевского режима принимает все более страшные формы, заявил 21 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего обращения по поводу референдумов на освобожденных территориях бывшей УССР 21 сентября.