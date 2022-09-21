Москва, , 11:12 — REGNUM Решение президента Российской Федерации о частичной мобилизации — ответ на актуальный общественный запрос наших сограждан, ответ на просьбы соотечественников из Донбасса о помощи и защите. Об этом ИА REGNUM сегодня, 21 сентября, заявил кандидат социологических наук Алексей Коршунов.

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«Если мы осознаём себя как единое государство и как единый народ России, то не можем дистанцироваться от происходящего в зоне специальной военной операции. Сегодня мы помогаем нашим военнослужащим и жителям освобождённых территорий, собирая гуманитарную помощь, участвуя в каких-то специальных мероприятиях. Настаёт время более активных действий, хотя объявленная мобилизация вряд ли затронет даже значительную часть военнообязанных», — отметил эксперт.

Он обратил внимание на слова президента, который подчеркнул, что мобилизуются только имеющие опыт люди, отслужившие и находящиеся в запасе, обладающие определенными военно-учетными специальностями.

«Каждый из них получит гарантии и обеспечение, пройдёт дополнительную подготовку. Всё, сказанное президентом России в своём обращении, выглядит очень взвешенно и разумно», — добавил Коршунов.