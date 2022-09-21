София, , 11:11 — REGNUM На сегодняшний день главными волнующими жителей Болгарии факторами являются неконтролируемый рост цен и возможность дефицита газа грядущей зимой. Об этом 21 сентября сообщает болгарская газета «Сега» со ссылкой на результаты исследования Gallup International Balkan.

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В публикации отмечается, что военный конфликт на территории бывшей УССР занимает простых жителей Болгарии гораздо меньше, чем их собственное материальное благосостояние.

«Почти 90% респондентов считают реальной опасностью чрезмерный рост цен. В этом общество практически единодушно. Риск потенциальной нехватки природного газа кажется реальным почти 80% болгар. Почти столько же опрошенных опасается перманентной политической нестабильности в стране. Около 70% опрошенных думают, что есть вероятность дефицита электроэнергии», — отмечается в статье.

Также отмечается, что 56% участвовавших в опросе болгарских граждан считает, что конфликт на территории б. УССР затянется, а 70% респондентов ожидают возможную волну мигрантов в стране. При этом 35% участвующих в опросе отметили, что власти Болгарии могут «развернуться» по вопросу об этом конфликте в сторону России.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября министр экономики Северной Македонии Крешник Бектеши анонсировал новую встречу с болгарским коллегой по вопросу об установлении закупочной цены на электроэнергию.