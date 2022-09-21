Москва, , 11:10 — REGNUM Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с национальным праздником — Днём независимости республики, сообщается на сайте Кремля.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент подчеркнул, что Россия и Армения страны успешно взаимодействуют в самых различных сферах, координируют усилия в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ и других многосторонних структур

«Россия придаёт большое значение дружественным, союзническим отношениям с Арменией», — отметил Путин и пожелал всем гражданам братской Армении счастья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, с приближающимся днём независимости поздравил Армению президент России Владимир Путин 20 сентября на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

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