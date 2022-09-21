Канберра, , 11:12 — REGNUM Министр финансов Австралии Кэти Галлахер считает, что, несмотря на улучшение предстоящего прогноза по федеральному бюджету страны, «повода для радости нет». Об этом 21 сентября сообщил телеканал Nine News.

Австралийские доллары (сс) williamnyk

«Конечно, мы приветствуем улучшение бюджета, но в будущем мы будем принимать бюджет, который испытывает огромное давление как с точки зрения государственного долга, так и с точки зрения расходов», — отметила Галлахер в эфире Nine News.

Министр указала, что дополнительные 50 миллиардов долларов в бюджете Австралии означает, что дефицит в 80 миллиардов долларов будет сокращен до дефицита в 30 миллиардов долларов. Однако профицитным главный финансовый план страны все равно не станет.

Галлахер также пожурила прошлые правительства Австралии за неумелое управление госфинансами.

«Мы никак не согласимся с тем, что унаследовали бюджет в хорошем состоянии», — сказала она.

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