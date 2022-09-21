Ульяновск, , 11:09 — REGNUM В Ульяновской области будет обеспечено «полное содействие работе военных комиссариатов» и оборонным предприятиям. Об этом написал в телеграм-канале ульяновский губернатор Алексей Русских, говоря об объявленной частичной мобилизации в России.

Алексей Русских. Губернатор Ульяновской области Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава региона опубликовал пост под названием «Нас не ослабить, не разобщить и не уничтожить». Губернатор отметил, что президент РФ Владимир Путин «заявил о неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности» страны, а также о поддержке «стремления и воли наших соотечественников самим определять своё будущее».

«Следуя прямому поручению главы государства, мы обеспечим полное содействие работе военных комиссариатов», — подчеркнул Алексей Русских, говоря о президентском указе «Об объявлении частичной мобилизации в РФ».

Губернатор также заверил, что региональные власти «окажут всё необходимое содействие» предприятиям оборонно-промышленного комплекса:

«Заводы Ульяновской области всегда стояли и продолжают стоять на страже безопасности нашего государства, продукция оборонных заводов нашего региона высоко ценится».

Как сообщало ИА REGNUM , 21 сентября президент России Владимир Путин в своём обращении объявил о частичной мобилизации. Призыву будут подлежать граждане из запаса. Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября.

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