Прага, , 11:09 — REGNUM Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал объявленную президентом России Владимира Путина частичную мобилизацию «попыткой дальнейшей эскалации» конфликта на территории б. УССР.

Петр Фиала President Of Ukraine

В ответ на обращение главы Путина Фиала написал в соцсети, что это «еще одно доказательство того, что Россия является единственным агрессором».

Также он заявил о необходимости оказывать помощь киевскому режиму и призвал и дальше «оказывать ее в наших собственных интересах».

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