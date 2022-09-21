Сидней, Австралия, 21 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Ожидается, что два с половиной миллиона человек пройдут через аэропорт Сиднея в течение следующих двух недель, поскольку школьные каникулы и финалы матчей по регби способствуют массовому передвижению граждан по Австралии. Об этом 21 сентября сообщил телеканал NineNews.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

В то же время генеральный директор Международного аэропорта Сиднея Джефф Калберт надеется, что «чудовищные очереди» и «катастрофическое число» случаев потери багажа в этот раз не повторятся.

«Мы находимся в лучшем положении, чем в июне-июле или чем в течение апрельских школьных каникул», — сказал Калберт в эфире телеканала Nine News.

Он также призвал пассажиров продолжать следовать совету прибывать в аэропорт за два часа до внутреннего рейса и за три часа до международного. Прибывать за три-четыре часа не стоит, поскольку это лишь создает очереди в терминалах.