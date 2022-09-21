Париж, , 11:07 — REGNUM Первая леди Франции Брижит Макрон встретилась с Еленой Зеленской, женой главы киевского режима Владимира Зеленского, в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает BFM TV.

Брижит Макрон Presidencia de la República Mexicana

Две женщины разговаривали около часа. Стороны обсудили прием детей и подростков с территории бывш. УССР, чтобы они могли продолжить лечение рака во французских больницах. Еще одна обсуждаемая тема — это обучение молодых беженцев с территории бывш. УССР во Франции.

Жена главы киевского режима назвала отношения с Еленой Зеленской «не только теплыми, но и дружескими».

Напомним, во время визита к детям-беженцам с территории бывш. УССР в Эпине-сюр-Сен в марте Брижит Макрон призналась, что «переписывалась» с Еленой Зеленской.