Париж, 21 сентября 2022, 11:07 — REGNUM Первая леди Франции Брижит Макрон встретилась с Еленой Зеленской, женой главы киевского режима Владимира Зеленского, в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает BFM TV.
Две женщины разговаривали около часа. Стороны обсудили прием детей и подростков с территории бывш. УССР, чтобы они могли продолжить лечение рака во французских больницах. Еще одна обсуждаемая тема — это обучение молодых беженцев с территории бывш. УССР во Франции.
Жена главы киевского режима назвала отношения с Еленой Зеленской «не только теплыми, но и дружескими».
Напомним, во время визита к детям-беженцам с территории бывш. УССР в Эпине-сюр-Сен в марте Брижит Макрон призналась, что «переписывалась» с Еленой Зеленской.