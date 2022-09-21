Москва, , 11:07 — REGNUM Обращение президента России Владимира Путина, в котором он заявил о частичной мобилизации, является рубежным. Как передает корреспондент 21 сентября, об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в ходе пленарного заседания палаты.

Констанин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизация коснется около 1% резервистов, уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Самое главное, что я почувствовал в этом обращении, это решимость российского руководства защищать всеми доступными средствами русских людей в зоне спецоперации, разумеется, прежде всего. Но речь уже идёт не только о них. Речь идёт о защите нашего Отечества. Защите Отечества от тех, кто уже открыто ставит цель ослабить, разобщить, уничтожить в конечном итоге нашу страну», — сказал Косачев.

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