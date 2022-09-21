Чагчаран, Афганистан, 21 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Местные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Гор сообщили, что в этом году значительно увеличилось количество иностранных туристов, посещающих исторические памятники и туристические достопримечательности этой провинции. Об этом пишет агентство «Шафакна».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Совсем недавно 11 тайских туристов осмотрели древний минарет Гора в исторической области Манар.

Абдулхай Заим, глава отдела информации и культуры провинции Гор, говорит, что за последний год достопримечательности этой провинции посетили в общей сложности 22 иностранных туриста.

Чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Горе сообщают об увеличении числа туристов, а жители провинции критикуют плохое состояние исторических памятников.

«Если исторические места Гора будут отреставрированы и отремонтированы, их посетит больше туристов, и это приведет к росту доходов», — считает Гулям Сахи, житель Гора.

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Известный минарет «Джам» в Горе уже много лет находится под угрозой разрушения. Предыдущее правительство неоднократно обещало восстановить этот исторический памятник, но так и не делало этого.

Минарет «Джам» — самый высокий глинобитный минарет в мире после Кутб-Минара в Дели. Он построен в 1194 году во время правления султана Гиясуддина Гури и имеет высоту 65 метров: два метра под землёй и 63 метра над землёй. Минарет расположен в уезде Шахрак в долине, известной как Джам, в месте слиянии рек Джам и Герируд.