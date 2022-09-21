Грозный, 21 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Грозный 20 сентября прибыла делегация туристических организаций ряда стран Ближнего Востока. Они намерены встретиться с руководством министерств, занимающихся вопросами туризма всех Северо-Кавказских регионов, чтобы ознакомиться с туристическим потенциалом и наметить пути сотрудничества, сообщил министр ЧР по туризму Муслим Байтазиев.

Panechtour.ru Современный Грозный. Чечня

Он отметил, что власти регионов Северного Кавказа намерены восстановить турпоток из-за рубежа, который существенно снизился в 2022 году, в том числе из-за недостоверной информации о небезопасности путешествия в Россию в период проведения спецоперации на территории б. УССР.

«За короткий срок мы постараемся глубоко ознакомить наших ближневосточных друзей с потенциалом нашего региона. Дело в том, что мы проанализировали ситуацию и поняли, что с начала года количество туристов с Ближнего Востока в Россию становилось все меньше и, оказывается, на все это повлиял именно информационный фон», — приводит слова министра ИА «Чечня Сегодня».

По словам Байтазиева, «очень важно показать, какой у нас спокойный регион, и что наша страна всегда готова принимать туристов и гостей».

Ранее сообщалось, что в Чечне с начала 2022 года отмечен рост туристического потока на 68%.