Севастополь, 21 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Решение о частичной мобилизации в России поддержал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Об этом он написал в телеграм-канале 21 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Развожаев

«Наш верховный Главнокомандующий поддержал предложение Минобороны о частичной мобилизации. Другого решения, когда есть реальная угроза уничтожения нашей страны быть не могло! Против нас воюет уже не [киевский режим], а коллективный запад», — написал Развожаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Севастополя сообщил, что лично возглавит призывную комиссию.