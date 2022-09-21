Канберра, , 11:09 — REGNUM 21 сентября премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз вернулся в страну вместе с остальной частью делегации, присутствовавшей на похоронах королевы Елизаветы II, пишет газета The Guardian.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

Рейс RAAF ASY 365 приземлился в Сиднее после перелета из Великобритании через Дубай и Сингапур. Речь идет о том же самом самолете, на котором делегация отправилась в Лондон на прощание с Ее величеством в прошлый четверг, 15 сентября.

Как пишет журналисты издания, Альбаниз примет участие в других службах в честь ушедшей из жизни королевы 22 сентября у себя на родине.

Во время отсутствия Альбаниза временно исполняющим обязанности премьер-министра Австралии был его заместитель Ричард Марлз.

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