Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM Решение президента России о частичной мобилизации — здравое решение, которого давно ждали, заявила корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Инна Ветренко.

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«Я расцениваю обращение Владимира Путина своевременным, хотя многие хотели и желали этого раньше, так как было понятно, что мы не вывозим контрактными силами. Нам, кроме победы, ничего не нужно, и быть не должно. Кроме того, объявлена мобилизация не всеобщая, а частичная. Те, кто будет мобилизован, на фронт отправятся не сразу, также с ними будут оформлены контрактные отношения. Это фактически будет работа по контракту. Это здравое решение, которого давно ждали», — сказала собеседница агентства.

Ветренко отметила — говорить о том, что сделанные шаги являются достаточными для отражения угрозы и достижения заявленных Москвой целей, пока рано.

«Статус специальной военной операции перешел уже к военным действиям, так как объявлена частичная мобилизация. Однако военные действия будут объявлены после того как будет проведена мобилизация. Думаю, что в случае, если принятых мер будет недостаточно, меры будут усилены», — уточнила эксперт, отметив, что пока в России не введено военное положение, поскольку нет угрозы территориальной целостности, суверенитету страны. Однако, военное положение может быть введено после того как пройдет референдум в Донецкой и Луганской народных республиках и они войдут в состав РФ.

Что касается проблем, которые могут возникнуть в ходе частичной мобилизации, то это будет зависеть от того, как будет работать наша мобилизационная система, как мобилизация будет проведена на местах, подытожила доцент Президентской академии.

«Думаю, будут риски с теми, кто будет пытаться не пойти. Я считаю, что таких и брать не надо, потому что там нужно будет воевать, воевать за Родину, нужно быть патриотично настроенным и быть готовым ко всему. Те, кто сейчас начнет юлить, прятаться и «косить» от армии, от мобилизации, им доверять не стоит», — пояснила Инна Ветренко.

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