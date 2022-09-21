Канберра, 21 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. 21 сентября фондовый рынок Австралии начал торговую сессию «довольно шатко», упав почти на 1% в первые минуты торгов. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Биржа

Спустя несколько часов австралийский рынок «углубил свои потери» и в настоящее время торги проходят на сессионных минимумах, при этом индекс ASX200 снизился примерно на 100 пунктов или 1,4% до 6709,8. Горнодобывающий сектор падает больше всего, снизившись примерно на 2,5%, при этом акции основных горнодобывающих компаний, таких как FMG, BHP и RIO, упали как минимум на 2,8%.

Технологический сектор снизился на 2,3% Сектор недвижимости упал на 2%.

Фондовый рынок Австралии следует за торгами на Уолл-стрит, где биржа в одночасье упала из-за опасений более значительного, чем ожидалось, повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией.