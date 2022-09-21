Сидней, Австралия, 21 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. 21 сентября премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Доминик Перротте раскрыл ответ своего правительства Специальной комиссии по расследованию использования наркотиков в штате. Как оказалось, местные власти не будут работать над легализацией употребления запрещенных веществ, передает телеканал NineNews.

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Прошло более двух лет с тех пор, как специальная комиссия представила отчет, и правительство самого населенного штата Австралии наконец обнародовало свой ответ. В ходе расследования было вынесено более 100 рекомендаций, но Перротте заявил на пресс-конференции, что его правительство поддержит 86 из них.

Он «очень четко» дал понять, что правительство не поддержит инициативу по декриминализации наркотиков.

«Наркотикам нет места в нашем обществе, но те, кто был пойман за их употребление, нуждаются в уходе и медицинской поддержке», — сказал премьер-министр страны.