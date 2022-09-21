Донецк, 21 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 21 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:25 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 сентября киевские каратели дважды обстреляли Кировский район Донецка.

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