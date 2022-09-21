Екатеринбург, 21 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Свердловской области площадь лесных пожаров за сутки, 20 сентября увеличилась в три раза и составила 31,8 гектара. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

В области действуют 14 природных пожаров. Днём ранее было зафиксировано три возгорания на площади 10,63 гектара.

Нелокализованными остаются четыре очага. Огнеборцы продолжают бороться с действующими в регионе пожарами.