Сеул, , 11:03 — REGNUM Минувшим летом США сделали КНДР очередное предложение о диалоге через канал связи в Нью-Йорке, однако Пхеньян так и не ответил на него. Об этом, как сообщает Yonhap News сообщил спецпредставитель США по КНДР Сон Ким.

Флаги США и КНДР Glpinagelpinagel

Данное заявление он сделал 20 сентября в ходе встречи с журналистами в Сеуле.

По словам представителя США, предложение было направлено через миссию КНДР при ООН в июле текущего года.

«В письме мы подтвердил нашу заинтересованность в возобновлении взаимодействия с Пхеньяном, а также повторно предложил помощь в борьбе с пандемией коронавируса», — сказал Сон Ким.

Спецпредставитель США предположил, что руководству Северной Кореи, которая находится в изоляции из-за карантина, не до дипломатии.

«Когда власти возьмут ситуацию с COVID-19 под контроль и откроют границы, они смогут проявить к данному вопросу некоторый интерес», — добавил Сон Ким.

Дипломат подчеркнул, что и у Сеула и Вашингтона есть «много творческих идей» для возобновления взаимодействия с КНДР. Он также призвал Пхеньян вернуться за стол переговоров, чтобы продолжить работу над «полной денуклеаризацией» Корейского полуострова и решить «вопросы, вызывающие озабоченность у всех сторон».

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