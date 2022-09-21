Донецк, 21 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 21 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 10:25 зафиксирована атака со стороны Красногоровки, находящейся под контролем боевиков ВСУ. Всего выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую, а также другие населённые пункты на территории ДНР.