Канберра, , 11:03 — REGNUM Население Австралии выросло почти на один процент за 12 месяцев, предшествующих марту 2022 года. Этому способствовало возвращение зарубежной миграции после отмены многих ковид-ограничений, о чем 21 сентября рассказал телеканал Nine News.

Миграция

Согласно новым данным Австралийского бюро статистики, население страны за год выросло на 0,9%.

«После двух лет в основном низкого или нулевого прироста населения миграция из-за границы снова вносит значительный вклад в прирост населения Австралии, на нее приходится почти половина прироста за 12 месяцев, предшествующих марту 2022 года», — говорится в заявлении главы отдела ведомства по демографии Бейдара Чо.

Статистики также смогли подтвердить, что после ослабления ковид-ограничений на границах Австралии наблюдался значительный рост числа прибывающих в страну (на 183% по сравнению с предыдущим годом) и относительно устойчивый отъезд мигрантов (всего на 1,5% больше).