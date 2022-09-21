Ульяновск, , 10:59 — REGNUM В Ульяновской области жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые в настоящее время находятся в регионе, смогут принять участие в референдумах о воссоединении с Россией. В Ульяновске сформируют четыре избирательных участка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 21 сентября на заседании регионального парламента председатель избирательной комиссии Ульяновской области Юрий Андриенко.

Стенд «Донбасс» Дарья Драй © ИА REGNUM

В ходе обсуждения одного из вопросов руководителя избиркома спросили о создании условий для участия беженцев в референдумах.

«В Ульяновской области, в городе Ульяновске будут образованы — по сути дела уже в стадии образования — четыре избирательных участка, на которых смогут проголосовать граждане, проживающие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Эти участки будут находиться в гостинице «Венец», — сказал Юрий Андриенко.

Напомним, в марте–августе Ульяновская область приняла 1827 жителей Донбасса и территории бывшей УССР, в том числе в августе — 223.

Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что в России откроют специальные участки, на которых жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать на референдумах о воссоединении с исторической родиной.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября пройдут референдумы о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.