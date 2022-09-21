Ульяновск, 21 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые в настоящее время находятся в регионе, смогут принять участие в референдумах о воссоединении с Россией. В Ульяновске сформируют четыре избирательных участка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 21 сентября на заседании регионального парламента председатель избирательной комиссии Ульяновской области Юрий Андриенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс»

В ходе обсуждения одного из вопросов руководителя избиркома спросили о создании условий для участия беженцев в референдумах.

«В Ульяновской области, в городе Ульяновске будут образованы — по сути дела уже в стадии образования — четыре избирательных участка, на которых смогут проголосовать граждане, проживающие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Эти участки будут находиться в гостинице «Венец», — сказал Юрий Андриенко.

Напомним, в марте–августе Ульяновская область приняла 1827 жителей Донбасса и территории бывшей УССР, в том числе в августе — 223.

Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что в России откроют специальные участки, на которых жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать на референдумах о воссоединении с исторической родиной.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября пройдут референдумы о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.