В Ульяновске создадут четыре участка для участия беженцев в референдумах
Ульяновск, 21 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые в настоящее время находятся в регионе, смогут принять участие в референдумах о воссоединении с Россией. В Ульяновске сформируют четыре избирательных участка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 21 сентября на заседании регионального парламента председатель избирательной комиссии Ульяновской области Юрий Андриенко.
В ходе обсуждения одного из вопросов руководителя избиркома спросили о создании условий для участия беженцев в референдумах.
Напомним, в марте–августе Ульяновская область приняла 1827 жителей Донбасса и территории бывшей УССР, в том числе в августе — 223.
Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что в России откроют специальные участки, на которых жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать на референдумах о воссоединении с исторической родиной.
Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября пройдут референдумы о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.