В Крыму обращение Путина назвали «сигналом марионеткам из натовских болот»
Симферополь, 21 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Решения, принятые президентом России Владимиром Путиным, тяжёлые, но абсолютно обоснованные, считает председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Об этом он написал 21 сентября в телеграм-канале.
Владимир Константинов напомнил слова президента о необходимости защиты территориальной целостности страны и соотечественников всеми доступными способами.
Он добавил, что заявление Путина — это и сигнал не только киевскому режиму и Западу, но и «прочим марионеткам, устроившим русофобский вой из своих натовских болот вдоль наших рубежей. Пусть теперь думают. А мы будем делать».
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к гражданам страны.