Москва, , 10:58 — REGNUM С 30-летием установления дипломатических отношений между Россией и Арменией поздравил армянского президента Ваагна Хачатуряна и премьер-министра этой страны Никола Пашиняна президент РФ Владимир Путин. Поздравительные телеграммы 21 сентября обнародованы на сайте Кремля.

Государственные флаги России и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российско-армянские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Наши страны активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других областях, вместе вносят весомый вклад в продвижение евразийских интеграционных процессов», — говорится в поздравительном послании российского президента своему армянскому коллеге.

Также Путин отметил, что он уверен в том, что дальнейшее упрочение российско-армянских союзнических связей является отвечающим интересам братских народов обеих стран.

При этом в поздравительной телеграмме Пашиняну глава Российского государства указал на то, что успешное взаимодействие РФ и Армении в самых различных сферах и координация их усилий в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других структурах являются важными.

«Уверен, дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей отвечает коренным интересам российского и армянского народов, а последовательная реализация трехсторонних договоренностей, заключенных в 2020 и 2021 годах, является хорошей основой для обеспечения долгосрочного мира и безопасности в Закавказье», — говорится в послании президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемая генсеком ОДКБ Станиславом Засем, вечером 20 сентября прибыла в Армению.