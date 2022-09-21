Оренбург, 21 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Оренбургское УФАС России выдало предостережение перевозчику — ООО «Лидерком» о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в антимонопольной службе.

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Стоит отметить, на своей странице в соцсети компания разместила объявление, где уведомляет о подорожании стоимости проезда в автобусах курсирующих по трем маршрутам.

«Это непростая для нас и неприятная для многих из вас новость. В ближайшее время тариф на маршрутах номер 39, 40 и 52 вырастет до 40 рублей. Поверьте, это вынужденная мера», — отметили в компании «Лидерком».

В свое оправдание перевозчик сказал о новых автобусах и необходимости лизинговых платежей. Кроме того, на рост тарифа оказывают влияние дорожающее топливо, запчасти, упавший вдвое пассажиропоток. Конкурс по новым маршрутам перенесен, а договориться о субсидировании стоимости проезда с властями пока не удалось.

Перевозчик заявил, что стоимость проезда повысится до 40 рублей. Рост составит 25% — посчитали пользователи соцсети. В комментариях оренбуржцы резко критикуют как действия перевозчика, так и работу мэрии.