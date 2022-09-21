Москва, , 10:58 — REGNUM Комитет Госдумы по экономической политике может обсудить на ближайшем заседании вопросы поддержки контрактников, отметил зампредседателя комитета Станислав Наумов (ЛДПР).

Станислав Наумов Фото предоставлено пресс-службой конкурса АНО «Россия — страна возможностей»

По его словам, среди экономических приоритетов в связи с мобилизацией поправки в Трудовой кодекс РФ, позволяющие сохранить за контрактниками рабочие места, все положенные гарантии и выплаты, и каникулы по любым кредитам, ранее взятым контрактниками и их ближайшими родственниками.

Также, по его словам, важна поддержка кадровых потребностей работодателей в связи с мобилизацией сотрудников.

«Безусловно, эти меры надо обсуждать и дополнять. Внесу эту задачу в повестку заседания комитета по экономической политике. Он состоится сегодня вечером», — отметил Наумов в своем телеграм-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизация коснется около 1% резервистов, уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу.

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