Канберра, 21 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Федеральное правительство Австралии в настоящее время ищет выражения заинтересованности общественности для рассмотрения кандидатур на новую должность Посла по делам коренных народов. Об этом 21 сентября сообщил телеканал Nine News.

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В заявлении, опубликованном недавно, правительство Австралии пообещало, что внедрит точки зрения коренных народов во внешнюю политику Австралии, стремясь реализовать права и свободы аборигенов в полном объеме.

﻿«Назначение Посла по делам коренных народов является возможностью, которая обеспечит присутствие уникальных взглядов аборигенов и жителей островов Торресова пролива в наших международных обязательствах», — говорится в заявлении министра по делам коренных народов Австралии Линды Берни.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в свою очередь заявила журналистам, что новая должность поможет продвигать права коренных народов во всем мире.﻿

«Посол по делам коренных народов возглавит работу по включению взглядов, опыта и интересов коренных народов в нашу внешнюю политику, в том числе по содействию развитию торговли и инвестиций», — сказала она.