Москва, , 10:58 — REGNUM Проведение референдумов о вхождении в состав России в ЛНР и ДНР, а также на освобожденных территориях Херсонщины и Запорожья, все последующие шаги, указ о частичной мобилизации — путь к сохранению нашего общего Отечества, отметил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Владимира Путина к народу и интервью Сергея Шойгу — все новости»

«И он тоже — один, теперь единственно верный», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Парламентарий особо обратил внимание на предупреждение президента России Владимира Путина в адрес западных государств от ядерного шантажа.

«Роза ветров» действительно может развернуться и в их сторону, а шутки с одной из крупнейших ядерных держав весьма опасны. «Это не блеф», — сказано предельно четко», — указал Слуцкий.