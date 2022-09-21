* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:57 — REGNUM Лидер Национального исламского движения Афганистана (НИДА) заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются переселить «два миллиона непонятно каких людей» в северные и северо-восточные провинции Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Маршал Абдул Рашид Дустум 20 сентября в онлайн-интервью, посвящённом 11-й годовщине убийства бывшего президента страны Бурхануддина Раббани, подчеркнул, что с приходом «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, культура, язык и цивилизация этносов, проживающих в Афганистане, уничтожаются.

Лидер НИДА добавил, что при власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возросла озабоченность стран Центральной Азии ситуацией в Афганистане, и военное давление и борьба с ними принесут плоды.

Дустум также говорит, что если Фронт национального сопротивления и «Совет сопротивления для спасения Афганистана» будут поддержаны, власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране будет свергнута через 10-15 дней.

Маршал рассказал о прогрессе в мобилизации военных и политических деятелей и подчеркнул, что в ближайшее время в стране начнётся широкомасштабная вооружённая кампания против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Говоря о перемещении двух миллионов некоренных жителей на север и северо-восток страны, он привёл в качестве примера то, как недавно вернувшиеся из Пакистана кочевники разграбили и захватили дома и земли жителей уезда Ходжа Бахауддин в провинции Тахар.

Напомним, что Бурхануддин Раббани, бывший президент Афганистана и лидер партии «Исламское общество Афганистана», был убит одиннадцать лет назад в Кабуле в результате теракта смертника, представившегося посланцем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).